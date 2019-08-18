Форум древних городов в Рязани завершился сожжением сцены под проливным дождем. Фото

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В субботу, 17 августа, в Рязани завершился форум древних городов. Заключительный гала-концерт прошел на Лыбедском бульваре около цирка.
Перед выступлением по центральным улицам города
С закрытием гостей поздравил рязанский губернатор Николай Любимов. Он отметил, что на форум приехало много гостей: 55 городов из 35 стран.
«Форум подтвердил, что, несмотря на все сложности политического и экономического развития наших государств, у людей сохранилось огромная потребность общаться друг с другом, дружить. Жизнь подтверждает, что эффект от санкций, на которые рассчитывают их сторонники, далеко не тот, которого они ожидают, а зачастую приносят противоположный результат. Дружба между народами сильнее всяких запретов. Этот форум позволил нам взглянуть по-новому на многие вопросы, генерировал новые идеи и форматы для дальнейшей работы. Убежден, что наше сотрудничество с каждым годом будет становиться все крепче и значимее», — подчеркнул политик.
После торжественной части гостям вечера показали общий номер уличных театров, которые приехали на форум из разных стран. Ключевым выступлением закрытия стал спектакль театра огня «ЭКС», который завершился сожжением декораций театра.
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