Дождевики, конфетти и маски. По центральным улицам Рязани прошли театры древних городов

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В субботу, 17 августа, в рамках второго форума древних городов прошло шествие стран участников. Оно стартовало от Театральной площади и завершилось около цирка на Лыбедском бульваре.
Старт колонне дал рязанский министр культуры Виталий Попов.
«Спасибо, что этот погодный сюрприз не испугал вас, уважаемые зрители. На этом форуме было немало сюрпризов, но главное, что к нам приехали представители 55 городов мира из 35 стран. Это удивительно, но Рязань, действительно, стала столицей древних городов. Мы посмотрели спектакли театров семи стран мира. Пусть от форума у нас останется тепло и радость. И пусть жители древних городов будут счастливы», — заявил Попов.
Колонну возглавила театральная афиша на колесах, следом прошли четыре маски, символизирующие развитие театра, далее — волонтеры в дождевиках с флагами городов-участников форума. Завершали шествие уличные театры, выступавшие в Рязани.
Актеры кричали, пели песни, разбрасывали конфетти, показывали пантомимы.
Несмотря на дождь, за шествием наблюдали сотни рязанцев.
Напомним, на время следования колонны перекрывали центр города.
© RZN.info
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