Опубликована расшифровка переговоров пилотов, посадивших самолет А-321 в кукурузном поле

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Появилась расшифровка переговоров пилотов, посадивших самолет А-321 в кукурузном поле. Расшифровку
Диспетчеры предупреждали командира воздушного судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина о птицах.
Самолет
Обозначения:
Гордый — радиопозывной аэропорта Жуковский.
СЖР178 — позывной борта рейса U6178.
ПАН-ПАН — сигнал аварийной ситуации.
Переговоры с диспетчером аэропорта:
06:00:32 — 06:01:45
Пилот: Гордый руление, доброе утро, СЖР 178 на стоянке, разрешите погоду и условия выхода на Симферополь.
Диспетчер: Гордый, доброе утро. На вылет 12-я полоса, ветер 110 градусов, 5 метров, видимость 7 километров, нижний край не определен, QNH 1008, QFE 994, температура 16 градусов, коэффициент сцепления 0,5, отдельные перелеты птиц. На вылет рассчитывайте 12-ю полосу. Разрешено согласно плану на Симферополь по курсу взлета набирайте 900 метров, связь с Гордым 125,25. Сквок будет дополнительно.
Пилот: Информацию принял. Полоса в работе 12-я. По прямой набираем 900, работаем 125,25. Сквок дополнительно, СЖР178.
Диспетчер: Все верно.
06:05:38 — 06:05:54
Пилот: Разрешите буксировку и запуск.
Диспетчер: Буксировку на вторую точку разрешаю, запуск по готовности.
Пилот: На вторую разрешили, запуск по готовности, СЖР 178.
06:09:25 — 06:09:46
Пилот: СЖР 178, Прошу руление.
Диспетчер: СЖР 178, предварительный ВПП 12 разрешаю. ВПП 12 за машиной сопровождения на В7.
Пилот: Предварительный полосы 12 разрешили, по В7 за машиной сопровождения.
06:11:20 — 06:11:38
Пилот: СЖР 178, предварительный полосы 12.
Диспетчер: СЖР 178, работайте. Счастливого пути!
Пилот: Работа. 125,250. Спасибо большое, и вам всего доброго!
Переговоры с авиадиспетчером:
06:11:39 — 06:11:57
Пилот: Гордый старт, СЖР 178, предварительный ВПП 12.
Диспетчер: СЖР 178, доброе утро! Занимайте исполнительный ВПП 12. Ветер у земли 110 градусов, 4 метра в секунду.
06:12:28 — 06:12:51
Пилот: СЖР 178. К взлету готов.
Диспетчер: ВПП 12. Взлет разрешаю, отдельные перелеты птиц. СЖР 178: ВПП 12, взлетаю, СЖР 178.
06:14:10 — 06:14:21
Пилот: СЖР, ПАН ПАН, ПАН ПАН, ПАН ПАН, СЖР.
06:14:29 — 06:14:39
Диспетчер: СЖР 178.
Пилот: ПАН ПАН, ПАН ПАН, ПАН ПАН, СЖР 178. One engine failure.
Деспетчер: SVR 178, your decision.
06:14:55 — 06:15:09
Пилот: Разрешите обратным разворотом. Высота.
Диспетчер: Разрешил обратным заход.
Пилот: Обратным заход разрешили, СЖР 178.
Разворачивать самолет обратно в аэропорт пилоты не стали. Пилоты поняли, что второй двигатель начал терять мощность и скорость начала падать, им пришлось сажать самолет в ближайшем месте.
06:15:49 — 06:15:57
Диспетчер: СЖР 178 Гордому.
Пилот: Свердловский, просим скорую помощь и службу спасения.
Диспетчер: Ожидаем. Высота ваша и сколько пассажиров на борту?
Пилот: Высота. Мы выполнили, сели за полосой. Пассажиров 226 и семь членов экипажа.
Диспетчер: Еще раз повторите.
Пилот: 226 и 7 членов экипажа.
Диспетчер: 226 пассажиров и 7 членов экипажа?
Пилот: 7 членов экипажа.
06:16:52 — 06:16:57
Диспетчер: СЖР 178, где находитесь?
Пилот: Минуту, СЖР 178. Аварийный маяк сработал?
Диспетчер: Еще раз. Повторите.
Пилот: Аварийный маяк у нас сработал?
Диспетчер: Нет, не сработал.
06:18:11 — 06:18:22
Диспетчер: Наблюдаю сию, СЖР 178.
Пилот: Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров.
06:19:18 — 06:19:45
Диспетчер: СЖР 178, доложите обстановку.
Пилот: Все пассажиры эвакуированы, СЖР 178.
Диспетчер: Пострадавшие, жертвы, подскажите.
Пилот: Жертв нет, пострадавших попозже.
Диспетчер: Понял, попозже.
06:25:36 — 06:27:31
Диспетчер: СЖР 178 Гордому.
Пилот: На приеме.
Диспетчер: СЖР 178, не подскажете количество пострадавших?
Пилот: Пострадавших нет.
Диспетчер: СЖР 178, вас понял, пострадавших нет. Все эвакуированы, правильно понимаю?
Пилот: Все эвакуированы. Вы нашли наше местонахождение? Мы маяк аварийный включили.
Диспетчер: Все аварийные службы оповещены.
Пилот: Спасибо.
06:48:10 — 06:48:29
Пилот: На приеме, СЖР 178. На приеме. На приеме.
Диспетчер: СЖР 178, а не подскажете ваше местоположение?
Пилот: Минуточку.
Пилот: СЖР 178.
Диспетчер: Ответил Гордый, СЖР 178.
Пилот: Координаты.
ЭВС:
Диспетчер: Широты еще раз подскажите.
Пилот: 55̊30,6 северной широты, 38̊15,2 восточной долготы.
Диспетчер: СЖР 178, еще раз широты подскажите, пожалуйста.
Пилот: Координаты 55̊.
Диспетчер: Есть.
Пилот: 6 северной широты.
Диспетчер: Есть 6.
Пилот: 15 точка 2 восточной долготы.
Диспетчер: Все принял.
Переговоры диспетчера с наземными службами:
04:13:40
Диспетчер: 03, Гордому.
03: Ответил.
Д: Проедем, осмотрим полосу.
03: Понял, выезжаю.
Диспетчер: Особенно «Ловушку» (сопряжение МРД3 с ВПП 12/30) и район «В7» наличие птиц. Хотя вряд ли, но все-таки.
03: Выезжаю.
06:46:28
05: Гордый 05-му.
Д: Ответил Гордый.
05: Нам за пассажирами посылать автобус рампортовский или не нужно?
Д: Нужно, естественно, пассажиров эвакуировать чем-то.
05: Принял. Автобусы отправляем. Я правильно понял, еще раз — в районе дальнего привода, где рыбаки?
Д: Примерно да.
05: Принял.
07:06.04
05: Гордый 05.
Д: Ответил.
05: Мы остаемся здесь или по местам службы разъезжаемся, что у нас с готовностью?
Д: Ребят, вам координаты выдали, самолет упал за полосой. Вы что, где вы остаетесь?! Выдвигайтесь туда. Пожарные машины стоят на месте. Остальные машины аварийно-спасательные все выдвигаются туда.
05: Аварийно-спасательная служба вся туда уже уехала.
Д: Ну все остальные стоят ждут на месте тогда.
05: Принял. Стоят на месте.
Напомним, пилотам, посадившим самолет «Уральских авиалиний» в кукурузном поле,
Фото
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