Опубликована расшифровка переговоров пилотов, посадивших самолет А-321 в кукурузном поле

Появилась расшифровка переговоров пилотов, посадивших самолет А-321 в кукурузном поле. Расшифровку опубликовала Baza .

Диспетчеры предупреждали командира воздушного судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина о птицах.

Самолет посадили в поле через несколько минут после вылета из аэропорта Жуковский. После взлета в двигатель лайнера попала птица, и он загорелся.

Обозначения:

Гордый — радиопозывной аэропорта Жуковский.

СЖР178 — позывной борта рейса U6178.

ПАН-ПАН — сигнал аварийной ситуации.

Переговоры с диспетчером аэропорта:

06:00:32 — 06:01:45

Пилот: Гордый руление, доброе утро, СЖР 178 на стоянке, разрешите погоду и условия выхода на Симферополь.

Диспетчер: Гордый, доброе утро. На вылет 12-я полоса, ветер 110 градусов, 5 метров, видимость 7 километров, нижний край не определен, QNH 1008, QFE 994, температура 16 градусов, коэффициент сцепления 0,5, отдельные перелеты птиц. На вылет рассчитывайте 12-ю полосу. Разрешено согласно плану на Симферополь по курсу взлета набирайте 900 метров, связь с Гордым 125,25. Сквок будет дополнительно.

Пилот: Информацию принял. Полоса в работе 12-я. По прямой набираем 900, работаем 125,25. Сквок дополнительно, СЖР178.

Диспетчер: Все верно.

06:05:38 — 06:05:54

Пилот: Разрешите буксировку и запуск.

Диспетчер: Буксировку на вторую точку разрешаю, запуск по готовности.

Пилот: На вторую разрешили, запуск по готовности, СЖР 178.

06:09:25 — 06:09:46

Пилот: СЖР 178, Прошу руление.

Диспетчер: СЖР 178, предварительный ВПП 12 разрешаю. ВПП 12 за машиной сопровождения на В7.

Пилот: Предварительный полосы 12 разрешили, по В7 за машиной сопровождения.

06:11:20 — 06:11:38

Пилот: СЖР 178, предварительный полосы 12.

Диспетчер: СЖР 178, работайте. Счастливого пути!

Пилот: Работа. 125,250. Спасибо большое, и вам всего доброго!

Переговоры с авиадиспетчером:

06:11:39 — 06:11:57

Пилот: Гордый старт, СЖР 178, предварительный ВПП 12.

Диспетчер: СЖР 178, доброе утро! Занимайте исполнительный ВПП 12. Ветер у земли 110 градусов, 4 метра в секунду.

06:12:28 — 06:12:51

Пилот: СЖР 178. К взлету готов.

Диспетчер: ВПП 12. Взлет разрешаю, отдельные перелеты птиц. СЖР 178: ВПП 12, взлетаю, СЖР 178.

06:14:10 — 06:14:21

Пилот: СЖР, ПАН ПАН, ПАН ПАН, ПАН ПАН, СЖР.

06:14:29 — 06:14:39

Диспетчер: СЖР 178.

Пилот: ПАН ПАН, ПАН ПАН, ПАН ПАН, СЖР 178. One engine failure.

Деспетчер: SVR 178, your decision.

06:14:55 — 06:15:09

Пилот: Разрешите обратным разворотом. Высота.

Диспетчер: Разрешил обратным заход.

Пилот: Обратным заход разрешили, СЖР 178.

Разворачивать самолет обратно в аэропорт пилоты не стали. Пилоты поняли, что второй двигатель начал терять мощность и скорость начала падать, им пришлось сажать самолет в ближайшем месте.

06:15:49 — 06:15:57

Диспетчер: СЖР 178 Гордому.

Пилот: Свердловский, просим скорую помощь и службу спасения.

Диспетчер: Ожидаем. Высота ваша и сколько пассажиров на борту?

Пилот: Высота. Мы выполнили, сели за полосой. Пассажиров 226 и семь членов экипажа.

Диспетчер: Еще раз повторите.

Пилот: 226 и 7 членов экипажа.

Диспетчер: 226 пассажиров и 7 членов экипажа?

Пилот: 7 членов экипажа.

06:16:52 — 06:16:57

Диспетчер: СЖР 178, где находитесь?

Пилот: Минуту, СЖР 178. Аварийный маяк сработал?

Диспетчер: Еще раз. Повторите.

Пилот: Аварийный маяк у нас сработал?

Диспетчер: Нет, не сработал.

06:18:11 — 06:18:22

Диспетчер: Наблюдаю сию, СЖР 178.

Пилот: Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров.

06:19:18 — 06:19:45

Диспетчер: СЖР 178, доложите обстановку.

Пилот: Все пассажиры эвакуированы, СЖР 178.

Диспетчер: Пострадавшие, жертвы, подскажите.

Пилот: Жертв нет, пострадавших попозже.

Диспетчер: Понял, попозже.

06:25:36 — 06:27:31

Диспетчер: СЖР 178 Гордому.

Пилот: На приеме.

Диспетчер: СЖР 178, не подскажете количество пострадавших?

Пилот: Пострадавших нет.

Диспетчер: СЖР 178, вас понял, пострадавших нет. Все эвакуированы, правильно понимаю?

Пилот: Все эвакуированы. Вы нашли наше местонахождение? Мы маяк аварийный включили.

Диспетчер: Все аварийные службы оповещены.

Пилот: Спасибо.

06:48:10 — 06:48:29

Пилот: На приеме, СЖР 178. На приеме. На приеме.

Диспетчер: СЖР 178, а не подскажете ваше местоположение?

Пилот: Минуточку.

Пилот: СЖР 178.

Диспетчер: Ответил Гордый, СЖР 178.

Пилот: Координаты.

ЭВС: 30.46.55.7 ' северной широты. 38̊15,7 восточной долготы.

Диспетчер: Широты еще раз подскажите.

Пилот: 55̊30,6 северной широты, 38̊15,2 восточной долготы.

Диспетчер: СЖР 178, еще раз широты подскажите, пожалуйста.

Пилот: Координаты 55̊.

Диспетчер: Есть.

Пилот: 6 северной широты.

Диспетчер: Есть 6.

Пилот: 15 точка 2 восточной долготы.

Диспетчер: Все принял.

Переговоры диспетчера с наземными службами:

04:13:40

Диспетчер: 03, Гордому.

03: Ответил.

Д: Проедем, осмотрим полосу.

03: Понял, выезжаю.

Диспетчер: Особенно «Ловушку» (сопряжение МРД3 с ВПП 12/30) и район «В7» наличие птиц. Хотя вряд ли, но все-таки.

03: Выезжаю.

06:46:28

05: Гордый 05-му.

Д: Ответил Гордый.

05: Нам за пассажирами посылать автобус рампортовский или не нужно?

Д: Нужно, естественно, пассажиров эвакуировать чем-то.

05: Принял. Автобусы отправляем. Я правильно понял, еще раз — в районе дальнего привода, где рыбаки?

Д: Примерно да.

05: Принял.

07:06.04

05: Гордый 05.

Д: Ответил.

05: Мы остаемся здесь или по местам службы разъезжаемся, что у нас с готовностью?

Д: Ребят, вам координаты выдали, самолет упал за полосой. Вы что, где вы остаетесь?! Выдвигайтесь туда. Пожарные машины стоят на месте. Остальные машины аварийно-спасательные все выдвигаются туда.

05: Аварийно-спасательная служба вся туда уже уехала.

Д: Ну все остальные стоят ждут на месте тогда.

05: Принял. Стоят на месте.

Напомним, пилотам, посадившим самолет «Уральских авиалиний» в кукурузном поле, присвоили звания Героев России.