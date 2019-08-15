В Жуковском экстренно сел пассажирский самолет из-за попавшей в двигатель птицы

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В Жуковском около деревни Рыбинское экстренно сел пассажирский самолет А-321 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Москва — Симферополь, передает
После взлета в двигатель лайнера попала птица, и он загорелся. Самолет выкатился со взлетной полосы в поле и лег «на брюхо». У него подломились все стойки шасси. Пожар потушили.
На борту находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Их всех эвакуировали. По данным МЧС, пострадали десять человек, среди них трое детей. У них в основном ссадины и ушибы.
Сейчас пассажиры самолета находятся на кукурузном поле. На место происшествия выехали следователи.
Позднее информацию о пожаре на борту опровергли. После жесткой посадки госпитализировали четырех человек.
Вынужденная посадка А-321 Уральских авиалиний в Жуковском. Пишут о стае птиц на пути взлетавшего самолета и пожаре в двигателе после столкновения с ними. На борту 226 пассажиров и 7 членов экипажа, все живы-здоровы. pic.twitter.com/shigw2GYH0— Roustem Adagamov (@adagamov) August 15, 2019
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