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На Солотчинском мосту организовано бесперебойное движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Там добавили, что на месте работают сотрудники полиции.
На данный момент на мосту затруднено движение в обе стороны. Пробка
Напомним, авария
В ДТП
Напомним, с места аварии появились
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