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20:01, 17 августа 2019 450
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На Солотчинском мосту организовано бесперебойное движение транспорта — полиция

На Солотчинском мосту организовано бесперебойное движение транспорта — полиция

На Солотчинском мосту организовано бесперебойное движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Там добавили, что на месте работают сотрудники полиции.

На данный момент на мосту затруднено движение в обе стороны. Пробка растянулась от выезда из Рязани до поворота на Шумашь.

Напомним, авария произошла в 15:25 на 68 километре трассы Спас-Клепики — Рязань.

В ДТП погиб один человек. Пострадали восемь человек, двое из которых несовершеннолетние.

Напомним, с места аварии появились фото и видео.


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