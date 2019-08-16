В Захарове «ГАЗель» с хлебом столкнулась с фурой и сгорела

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В Захарове «ГАЗель» с хлебом столкнулась с фурой MAN и сгорела. Фотографии опубликовали в группе «
По словам очевидцев, водитель «ГАЗели»
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