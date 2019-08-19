Полиция опубликовала фото смертельного ДТП с хлебовозом в Захарове

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Фото: УМВД по Рязанской области
Полиция опубликовала фото с места смертельного ДТП, которое произошло утром 15 августа в Захарове. В 5:35 около здания районной администрации столкнулись «ГАЗель» с хлебом и цементовоз.
По предварительной информации, 37-летний водитель грузовика из Тульской области не справился с управлением и врезался в «МАН» под управлением 60-летнего жителя Рязанской области.
После удара «ГАЗель»
Напомним, по словам очевидцев, мужчина
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