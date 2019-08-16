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19:50, 16 августа 2019 100
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В Рязанском госуниверситете откроют кафедру ЮНЕСКО

В Рязанском госуниверситете откроют кафедру ЮНЕСКО

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Рязанском госуниверситете имени Сергея Есенина откроют кафедру ЮНЕСКО. Три школы областного центра с углубленным изучением языков планируют вступить в международный проект «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». Об этом заявил глава региона Николай Любимов на форуме «Образование без границ», передает РИА Новости.

Вуз выбрал основным направлением исследование социокультурной среды древних городов.

Проект «Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО» существует с 1953 года и объединяет 11 тысяч организаций в 181 стране. В нем участвуют школы, учреждения профессионально-технического образования и программы подготовки учителей. Участников проекта объединяет четыре основные направления: распространение информации об ООН и ЮНЕСКО, охрана окружающей среды, изучение всемирного культурного и природного наследия, а также прав человека и ребенка.

Форум «Образование без границ» проводят в Рязани в рамках форума древних городов.

Международный форум древних городов пройдёт с 14 по 18 августа, в нем принимают участие делегации из 55 городов 35 стран.


© RZN.info

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