В полиции рассказали о пострадавших при столкновении «Нивы» и автобуса под Рязанью

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В полиции рассказали об аварии, которая произошла 16 августа на 34 километре трассы «Рязань-Клепики-Касимов». В 15:10 в Рыбновском районе столкнулись Niva и рейсовый автобус.
По предварительной информации, 22-летний молодой человек на внедорожнике
Травмы получил водитель Niva.
На месте ДТП организовали бесперебойное движение.
Напомним, ранее появилось
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