Появилось видео с места столкновения автобуса и «Нивы» под Рязанью

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В сети появилось видео с трассы под Рязанью, где столкнулись пассажирский автобус и Niva. Ролик опубликовали на странице «
Официальной информации о ДТП пока нет.
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ДТП между Кельцами и Криушей Клепиковского района. На кадрах видно, что столкнулись Нива и автобус. Информации о пострадавших ещё не поступало. #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити
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