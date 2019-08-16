В полиции рассказали о ДТП с перевернувшимся «КамАЗом» под Рязанью

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В полиции рассказали об аварии, которая произошла 15 августа на 16 километре дороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов». Информацию опубликовали на
По предварительной информации, около 18:30 25-летний житель Тульской области на «КамАЗе» не справился с управлением и врезался в фуру «МАН» под управлением 53-летнего рязанца, ехавшую по «встречке».
В результате ДТП водитель «КамАЗа» получил травмы, с которыми его доставили в больницу.
Напомним, ранее появилось
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