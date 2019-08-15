Под Рязанью после столкновения с фурой перевернулся «КамАЗ»

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Вечером в четверг, 15 августа, на трассе под Рязанью произошло ДТП. Фото и видео опубликовали в группе «
По словам очевидцев, авария случилась на дороге, ведущей к Искре.
«Водитель жив, здоров. Ссадины, царапины, все по стандарту… Скорая приехала довольно-таки оперативно, — написал свидетель происшествия в комментариях. — Поворот специфический там, не первый раз такое. В прошлый раз фура отбойник снесла… Водитель „КамАЗа“ говорит, что 60 километров в час ехал».
Официальной информации о ДТП пока не поступало.
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.