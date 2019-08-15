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21:13, 15 августа 2019 197
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Под Рязанью после столкновения с фурой перевернулся «КамАЗ»

Под Рязанью после столкновения с фурой перевернулся «КамАЗ»

Вечером в четверг, 15 августа, на трассе под Рязанью произошло ДТП. Фото и видео опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

По словам очевидцев, авария случилась на дороге, ведущей к Искре.

«Водитель жив, здоров. Ссадины, царапины, все по стандарту… Скорая приехала довольно-таки оперативно, — написал свидетель происшествия в комментариях. —  Поворот специфический там, не первый раз такое. В прошлый раз фура отбойник снесла… Водитель „КамАЗа“ говорит, что 60 километров в час ехал».

Официальной информации о ДТП пока не поступало.


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