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Фото: Pixabay.com
Рязанец до смерти забил любовницу. Об этом
Днем 11 августа в квартире одного из домов в Железнодорожном районе подозреваемый поссорился с 37-летней женщиной. По версии следствия, мужчина 1981 года рождения причинил потерпевшей «множественные телесные повреждения», от которых та скончалась на месте.
Следователи завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Подозреваемого арестовали, он признал вину.
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