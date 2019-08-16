Число обратившихся за помощью после ЧП с самолетом в Жуковском выросло до 76 человек

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Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета в Жуковском увеличилось до 76 человек, среди них 19 детей. Об этом пишет
По данным министерства, 69-летняя женщина находится на стационарном лечении с ушибом поясничного отдела спины. Ее состояние оценивается как «средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному».
Отмечается, что остальным пострадавшим оказали амбулаторную помощь.
Напомним, утром в четверг, 15 августа, около деревни Рыбинское
После взлета в двигатель лайнера попала птица, и он загорелся. Ранее сообщалось о
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Рязанцам рассказали о возможностях «Умного дома».