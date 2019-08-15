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Число пострадавших при аварийной посадке самолета в Жуковском увеличилось до 23, передает
Среди пострадавших девять детей.
Напомним, утром в четверг, 15 августа, около деревни Рыбинское
После взлета в двигатель лайнера попала птица, и он загорелся.
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Московской области
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.