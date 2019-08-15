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9:07, 15 августа 2019 140
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Число пострадавших при аварийной посадке самолета в Жуковском увеличилось до 23

Число пострадавших при аварийной посадке самолета в Жуковском увеличилось до 23

Число пострадавших при аварийной посадке самолета в Жуковском увеличилось до 23, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Среди пострадавших девять детей.

Напомним, утром в четверг, 15 августа, около деревни Рыбинское экстренно сел пассажирский самолет А-321 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Москва — Симферополь.

После взлета в двигатель лайнера попала птица, и он загорелся.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Московской области


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