В Рязани открылась выставка античных монет времен Александра Македонского, Цезаря и Клеопатры

В четверг, 15 августа, в рязанской библиотеке имени Горького открылась выставка «От Античности к Средневековью: монеты Древнего Рима и Византии из коллекции М.А. Российского». В экспозицию вошли артефакты древних цивилизаций Средиземноморья и Малой Азии, а также коллекция античных и византийских монет историка и дипломата Михаила Российского. Открытие выставки приурочили к Международному форуму древних городов.

Значительная часть экспозиции охватывает исторический период с V века до нашей эры по XIV век и основные этапы античного и раннесредневекового денежного дела и насчитает в настоящее время более тысячи экземпляров бронзовых и серебряных монет. Большинство из них коллекционер приобрел во время поездок по Испании, Италии, Турции и Тунису.

В состав экспозиции вошли монетные выпуски таких исторических деятелей, как Александр Македонский, царица Клеопатра, Гай Юлий Цезарь, Марк Антоний, Цезарь Август, Марк Аврелий, Константин Великий, Юлиан Отступник, Юстиниан Великий и многих других.

Выставка является международным проектом. Помимо нумизматического материала, в нее вошли предметы античного быта и отдельные произведения древнеримского и византийского ремесла и декоративно-прикладного искусства, предоставленные испанским коллекционером Эрминио Рекехо.

Рекехо отметил, что народы выражают свою сущность и естество в культуре от рождения до смерти, и именно культурное наследие определяет путь исторического развития нации, ее становления и деградации.

«Сообщение, которое нам передают предки, может быть в той или иной степени искаженным. И чтобы установить истину, прибегают к помощи археологов. Археологи действуют, как следователи, в значительной степени восстанавливая историческую истину, помогая ей вновь засиять. Так что эта маленькая репрезентативная выборка предметов античного быта возвращает нас к исторической правде. Она показывает, что во все времена в любой географической точке люди, в общем-то, жили примерно одинаково, им нравились примерно похожие вещи, они проходили через определенные возрастные стадии и такова правда нашей жизни», — сказал испанский коллекционер.

Директор горьковской библиотеки Наталья Гришина отметила, что подготовка проекта велась на протяжении года.

«Я уверена, что рязанская публика оценит эту работу, — считает Гришина. — Я могу уверенно сказать, что подобного рода выставки, фактически музейной коллекции, в стенах библиотек России не так много».

Выставка расположилась на третьем этаже первого корпуса библиотеки имени Горького. График работы: с 8:30 до 20:00 — по будням и до 18:00 — в выходные дни.