Тульские пряники отправят на МКС

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Фото: Ru.wikipedia.org
Тульские пряники отправят на Международную космическую станцию. С такой инициативой выступил губернатор области Алексей Дюмин, пишут «
Кондитерская фабрика «Ясная поляна» создала оригинальный дизайн «Первого космического тульского пряника». Нам изображен самовар, стилизованный под спутник. Его вес составит 140 граммов.
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» запланирован на 22 августа. Пряники отправятся в космос вместе с роботом Skybot F-850.
В сентября пряники вернутся в Тулу и займут место в музее фабрики.
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