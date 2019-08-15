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16:49, 15 августа 2019 71
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Тульские пряники отправят на МКС

Тульские пряники отправят на МКС

Фото: Ru.wikipedia.org

Тульские пряники отправят на Международную космическую станцию. С такой инициативой выступил губернатор области Алексей Дюмин, пишут «Тульские новости».

Кондитерская фабрика «Ясная поляна» создала оригинальный дизайн «Первого космического тульского пряника». Нам изображен самовар, стилизованный под спутник. Его вес составит 140 граммов.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» запланирован на 22 августа. Пряники отправятся в космос вместе с роботом Skybot F-850.

В сентября пряники вернутся в Тулу и займут место в музее фабрики.


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