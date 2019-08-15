«Рязанский форсаж». Водитель «Ауди» спровоцировал ДТП на трассе

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Водитель Audi устроил на трассе «рязанский форсаж». Запись с регистратора опубликовали в группе «
Инцидент произошел в четверг, 15 августа.
На кадрах видно, как иномарка обгоняет поток машин справа, едва не врезается в ВАЗ и подрезает УАЗ и фуру. Все машины резко тормозят, УАЗ заносит в отбойник, а Audi уезжает.
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