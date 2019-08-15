«Мармакс» презентовал квартиры с террасами в парковом квартале «Голландия»

Компания «Мармакс» презентовала квартиры с террасами на первом жилом этаже в парковом квартале «Голландия».

В этом году девелопер предложил новый формат квартир с дополнительным пространством — квартиры с террасами, поднятыми на невысокий подиум и с декоративным ограждением.

«Если вы хотите ощущать особый комфорт и при этом находиться за пределами своей уютной квартиры, тогда терраса — это прекрасный вариант именно для вас. Выходя на собственную террасу, вы все еще дома, но при этом уже в парке», — отметили представители компании.

По их словам, террасу можно обустроить для любого времени года.

«Здесь вы сможете встретить рассвет или закат за чашечкой любимого прохладительного или согревающего напитка, позавтракать или поужинать, расслабиться и почитать любимую книгу или вовсе устроить летний офис, — рассказали в пресс-службе „Мармакс“. — Квартиры с террасами будут интересны многим рязанцам, ведь покупая квартиру в жилом комплексе „Голландия“, вы получаете еще и уникальный вид на целый парк. Благодаря ландшафтному дизайну двор-парка вы всегда будете ощущать приятные сезонные ароматы и самое главное, воздух в вашем доме всегда будет чистым».

Представители компании также отметили, что в парковом квартале «Голландия» намерены реализовать европейские концепции. Так например, в комплексе будет:

подземный паркинг на 56 машиномест;

закрытая территория двор-парка с контролем доступа на территорию;

двор-парк более 1 га с ландшафтным дизайном;

высокие панорамные окна;

просторные колясочные;

подземные мусорные контейнеры;

фитнес-зал для жителей комплекса;

душ для собак;

Wi-Fi во дворе;

лифтовые системы OTIS и другое.