Грибы, тельняшка или горшок? Любимову предложили создать бренд Рязанской области

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Фото: Pixabay.com
Николаю Любимову предложили создать бренд Рязанской области. С подобной идеей к рязанскому губернатору обратилась вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова в четверг, 15 августа, на открытии дней международного бизнеса.
Она предложила провести конкурс и в дальнейшем продвинуть рязанский бренд. В качестве примеров Дыбова привела другие бренды: тульский пряник, вологодское масло.
«Рязань, какая-бы уникальная она не была… Чтобы выйти на мировой рынок ее нужно продвигать, в том числе и с помощью брендов. Все знают в Евросоюзе более 800 раскрученных брендов: сыр, вино, мясо, хамон. В Рязани тоже должен появится бренд и уверен, что он появится в ближайшее время», — отметила Дыбова.
Николай Любимов отметил, что в регионе достаточно продуктов и народных промыслов, которые могли бы претендовать на звание «бренда».
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