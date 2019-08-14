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Фото: Издательство «Пресса»
В среду, 14 августа, в Пронском районе эвакуировали здание администрации. Об этом сообщило издательство «
Отмечается, что в здании сработала пожарная сигнализация. Всех сотрудников вывели на улицу.
«Спасатели обследовали все три этажа, источника возгорания не нашли, тревога оказалась ложной», — говорится в сообщении.
Через полчаса работников вернули на рабочие места.
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