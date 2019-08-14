В полиции рассказали о водителе, задержанном рязанцами

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В полиции рассказали о водителе, которого после ДТП 14 августа задержали прохожие. 52-летний мужчина был пьян, алкотест показал 1,033 промилле на литр выдыхаемого воздуха.
Примерно в 14:30 «УАЗ Патриот» врезался в забор жилого дома на 7-ом Мервинском проезде. Водитель попытался скрыться, очевидцы сняли это на
Мужчина получил травмы, с которыми обращался в больницу. За нарушение ПДД его намерены привлечь к ответственности.
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