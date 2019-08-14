Рязанцы задержали пьяного водителя, врезавшегося в забор. Видео

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В среду, 14 августа, на 7-м Мервинском проезде произошло ДТП, «УАЗ Патриот» врезался в забор жилого дома. Видео с места происшествия опубликовал телеканал «
По словам очевидцев, водитель был пьян. Он задел другую машину и попытался скрыться, но его задержали прохожие.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ четверг в Горроще отключат холодную воду. Адреса
|
cледующая новость →Минэкономразвития одобрил субсидию в миллиард на развитие двух владимирских технопарков
Рязанцам рассказали о возможностях «Умного дома».