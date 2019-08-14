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У экспрессов «Москва — Рязань» временно появится дополнительная остановка. Об этом
Во время международного авиакосмического салона «МАКС-2019», 31 августа и 1 сентября, у эскпрессов появится остановка «Отдых».
Пассажирам напомнили, что купить билеты на пригородные поезда повышенной комфортности с указанием мест можно не ранее чем за десять дней до даты поездки, включая ее.
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