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Рязанские врачи спасли мужчину с запущенной опухолью. Об этом сообщил региональный минздрав.
47-летний рязанец обратился в ОКБ в ноябре. Он пожаловался на усталость после работы, боли в животе после еды, легкую одышку при ходьбе. Его терапевта насторожила бледность кожи, после чего пациента направили на обследования, после которого выяснилось, что у мужчины запущенная форма рака.
Специалисты провели операцию открытым способом. Она длилась больше трех часов и завершилась благополучно.
«Мы обнаружили опухоль очень больших размеров в слепой кишке, которая проросла в петли тонкой кишки, в сигмовидную кишку, органы и ткани забрюшинного пространства. Кроме того, были подтверждены метастазы в большой сальник», — отметил заведующий онкоотделением Дмитрий Пучков.
Спустя четыре недели после операции лечение продолжилось. Пациенту потребовалась мощная химиотерапия. Чтобы минимизировать неприятные последствия, врачи установили мужчине порт-систему.
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