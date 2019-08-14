Началась онлайн-трансляция форума древних городов в Рязани

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Вечером в среду, 14 августа, на Лыбедском бульваре у цирка открылся форум древних городов. Церемонию транслирует онлайн телеканал «ТКР».
Напомним, на второй форум в Рязань приехали представители 54 древних городов из 32 стран. Программу мероприятий можно посмотреть
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