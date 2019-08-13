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Фото: Pixabay.com
В Калужскую область придут грозы. Об ухудшении погоды
К вечеру вторника, 13 августа, в области ожидаются сильный дождь, грозы и ветер с порывами до 17 метров в секунду.
Непогода возможна и ночью.
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