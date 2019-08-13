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В Калуге начали менять остановки. Во вторник, 13 августа, вместо двух стеклянных павильонов на Тарутинской улице появились металлические,
Новые остановки оснащены урнами и коробами для реагентов. Старые отправят в пригород или разберут на запчасти.
Начальник отдела эксплуатации уличной дорожной сети комитета дорожного хозяйства управления городского хозяйства Калуги Юлия Хоботова пояснила, что в городе установят 52 павильона, два из них поставят в Кошелеве до Дня города.
Фото с сайта калужской управы
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.