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Рязанских полицейских, пострадавших в аварии под Махачкалой, доставили в Москву. Об этом сообщил «
«Пострадавшие доставлены в Москву. Их состояние оценивается как средней степени тяжести», — сказала Муртазалиева.
Напомним, авария произошла в среду, 24 июля, около населенного пункта Калиновка Тарумовского района. В машине ехали 13 сотрудников УМВД по Рязанской области, которые находились в служебной командировке в Северо-Кавказском регионе. «КамАЗ»
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Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.