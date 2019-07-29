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9:28, 29 июля 2019 451
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Опубликованы фото перевернувшегося в Дагестане «КамАЗа», в котором ехали рязанские полицейские

Опубликованы фото перевернувшегося в Дагестане «КамАЗа», в котором ехали рязанские полицейские

Появились фото с места ДТП с «КамАЗом» в Дагестане, в котором пострадали рязанские полицейские. Снимки опубликованы «ВКонтакте».

ДТП произошло в среду, 24 июля, около населенного пункта Калиновка Тарумовского района. В машине находились 13 сотрудников УМВД по Рязанской области, которые находились в служебной командировке в Северо-Кавказском регионе. «КамАЗ» опрокинулся в кювет.

Пострадали восемь полицейских.

По данным RZN.info, двое из них находятся в коме.


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