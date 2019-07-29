Опубликованы фото перевернувшегося в Дагестане «КамАЗа», в котором ехали рязанские полицейские

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Появились фото с места ДТП с «КамАЗом» в Дагестане, в котором пострадали рязанские полицейские. Снимки опубликованы «ВКонтакте».
ДТП
Пострадали восемь полицейских.
По данным RZN.info, двое из них находятся в коме.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.