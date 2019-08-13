Воздухоплаватели совершили утренний тренировочный полет над Рязанью. Фото

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Во вторник, 13 августа, пилоты тепловых аэростатов совершили утренний тренировочный полет над Рязанью. Он прошел в рамках фестиваля воздухоплавания «Небо России — 2019».
Перед вылетом состоялся брифинг, на котором исполнительный директор Федерации воздухоплавания Рязанской области Александр Маврин сообщил участникам координаты полета и четыре задания. Два из них заключались в сбросе красного и желтого маркеров на заранее обозначенные мишени.
Маврин рассказал, что для выполнения двух других заданий воздухоплаватели использовали новое приложение, включающее виртуальные точки, через которые им необходимо было пролететь.
Тренировочный полет начался в районе поймы реки Павловка за Московским шоссе. Первые аэростаты поднялись в небо над Рязанью в 5:40. После выполнения всех заданий участники совершили посадку в районе села Коростово. Тренировочный полет продлился чуть больше часа. В нем поучаствовали девять тепловых аэростатов. Всего на соревнования зарегистрировались около тридцати пилотов из разных регионов страны.
Напомним, официальное открытие фестиваля «Небо России — 2019» состоится 13 августа в 18.00 на территории Монастырского сада у Рязанского Кремля. Вход на мероприятие свободный.
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