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11:54, 13 августа 2019 1 336
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Воздухоплаватели совершили утренний тренировочный полет над Рязанью. Фото

Воздухоплаватели совершили утренний тренировочный полет над Рязанью. Фото

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Во вторник, 13 августа, пилоты тепловых аэростатов совершили утренний тренировочный полет над Рязанью. Он прошел в рамках фестиваля воздухоплавания «Небо России — 2019».

Перед вылетом состоялся брифинг, на котором исполнительный директор Федерации воздухоплавания Рязанской области Александр Маврин сообщил участникам координаты полета и четыре задания. Два из них заключались в сбросе красного и желтого маркеров на заранее обозначенные мишени.

Маврин рассказал, что для выполнения двух других заданий воздухоплаватели использовали новое приложение, включающее виртуальные точки, через которые им необходимо было пролететь.

Тренировочный полет начался в районе поймы реки Павловка за Московским шоссе. Первые аэростаты поднялись в небо над Рязанью в 5:40. После выполнения всех заданий участники совершили посадку в районе села Коростово. Тренировочный полет продлился чуть больше часа. В нем поучаствовали девять тепловых аэростатов. Всего на соревнования зарегистрировались около тридцати пилотов из разных регионов страны.

Напомним, официальное открытие фестиваля «Небо России — 2019» состоится 13 августа в 18.00 на территории Монастырского сада у Рязанского Кремля. Вход на мероприятие свободный.

Ранее опубликовали программу фестиваля.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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