RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На разработку проекта новой школы в Кальном выделили больше пяти миллионов рублей. Соответствующий тендер размещен на едином
Школа должна вместить 1 100 учеников.
Начальная цена аукциона составила 5 001 129 рублей. Проект профинансируют из городского бюджета.
Новую школу построят на участке между улицей Окской и Муромским шоссе.
Все работы подрядчик должен провести до 24 декабря 2019 года.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Названы наиболее востребованные профессии в России
Нынешняя «дачная амнистия» в отличии от предыдущих редакций этого закона коснется куда меньшего количества людей, построивших недвижимость за городом.