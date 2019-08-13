На открытии «Неба России» Любимов «запустил» 16 шаров в полет

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
На открытии «Неба России» Николай Любимов «запустил» 16 шаров в полет. Во вторник, 13 августа, на территории кремля рязанский губернатор дал старт командам для взлета в небо.
Политик отметил, что история фестиваля воздухоплавателей началась с рязанской земли.
«Сегодня мы в 17 раз принимаем фестиваль „Небо России“. На него приехали чемпионы мира, сборная России в составе которой выступает наш земляк Александр Маврин. Мы с удовольствием будем наслаждаться зрелищем парящих воздушных шаров над нашим городом», — подчеркнул Любимов.
Он напомнил, что «Небо России» пройдет одновременно с Форумом древних городов.
«Я рад, что участники из 32 стран тоже смогут внести фестиваль в копилку своих впечатлений от Рязанской области», — заключил глава региона.
Несмотря на плохую погоду в небо над кремлем поднялись 16 аэростатов, однако свечение шаров отменилось.
Напомним, масштабное свечение в кремлевском саду запланировано на субботу, 17 августа. Начало в 19:30.
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