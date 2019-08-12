За неделю в Рязани подешевели морковь и картофель

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За неделю, с 6 по 12 августа, в Рязани на 9,7% подешевела морковь. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цены также снизились на:
Подорожали куриные яйца, сосиски, сардельки, сливочное масло, сахар-песок, пшено, соль, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, куры охлажденные и мороженые.
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