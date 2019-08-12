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Фото: Pixabay.com
В Калуге от ила очистят Яченское водохранилище. Об этом
ООО «ЕвроГеоПроект» из Самары подготовило топографический план местности и ложа водохранилища. Его сотрудники определили слои иловых отложений, которые нужно убрать. Предстоящие работы обсудили на рабочем заседании в минприроды с участием специалистов водохозяйственного комплекса, городской управы и Федерального агентства водных ресурсов.
«ЕвроГеоПроект» рекомендовали «более тесно» взаимодействовать с органами местного самоуправления, которые строят очистные сооружения ливневых стоков у Яченского водохранилище.
«Разработчику было рекомендовано проработать варианты размещения и утилизации иловых отложений», — уточнили в правительстве.
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