Суд продлил арест Карабасову на три месяца

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Фото: © RZN.info / Наталья Смольянинова
Басманный суд Москвы продлил арест бывшему исполняющему обязанности главы администрации Рязани Сергею Карабасову. Об этом
Заседание состоялось в понедельник, 12 августа. На нем суд вынес решение о продлении срока ареста на три месяца. Сергей Карабасов пробудет в СИЗО до 13 ноября текущего года.
Следствие продлено до декабря. Эдуард Видакас отметил, что защита намерена обжаловать данное решение в течение трех дней.
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