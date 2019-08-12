Скончался начальник управления Роспотребнадзора по Касимовскому району

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В понедельник, 12 августа, на 60-м году жизни скончался Валентин Гусев, начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Касимовском районе. Об этом сообщила
«Более 30 лет трудовой деятельности Валентин Васильевич посвятил обеспечению санитарно — эпидемиологического благополучия на территории Рязанской области», — говорится в сообщении.
Он возглавлял Шацкую районную СЭС, затем Касимовский ЦГСЭН в Рязанской области. С 2005 года замещал должность начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Касимовском районе и являлся главным государственным санитарным врачом в Касимовском, Клепиковском, Пителинском районах Рязанской области.
«Скорбим, разделяя горечь невосполнимой утраты, и выражаем слова глубокого соболезнования родным, близким, коллегам Валентина Васильевича», — отметили в пресс-релизе.
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