«Авиамикс» и скандал в детском лагере. Главные новости выходных, 10 и 11 августа

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Завершились очередные летние выходные. Вспомним главные события 10 и 11 августа.
В субботу, 10 августа, на полигоне в Дубровичах прошли
Кроме того, на полигоне почтили
Пострадавшие от наводнения дети из Нижнеудинска Иркутской области просят увезти их из рязанского оздоровительного лагеря «Лесная сказка». Школьники и воспитатели
О происшествиях. На трассе М-5 в Путятинском районе
Один из пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области
Экс-руководителя секретариата вице-губернатора Рязанской области Константина Харисова
Рыбновец, сломавший надгробия по зову «голоса»,
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Стало известно, что в Рязани планируют построить
Уроженца Рязани, актера Александра Шувалова
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Немного о спорте. В первом матче полуфинала Кубка России «Рязань-ВДВ»
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