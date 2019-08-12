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8:47, 12 августа 2019 210
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«Авиамикс» и скандал в детском лагере. Главные новости выходных, 10 и 11 августа

«Авиамикс» и скандал в детском лагере. Главные новости выходных, 10 и 11 августа

Завершились очередные летние выходные. Вспомним главные события 10 и 11 августа.

В субботу, 10 августа, на полигоне в Дубровичах прошли показательные выступления игр «Авиадартс» — «Авиамикс». В демонстративных полетах поучаствовали более 50 экипажей. Фоторепортаж смотрите здесь.

Кроме того, на полигоне почтили память Игоря Бутенко, погибшего во время «Авиамикса» в 2015 году.

Пострадавшие от наводнения дети из Нижнеудинска Иркутской области просят увезти их из рязанского оздоровительного лагеря «Лесная сказка». Школьники и воспитатели недовольны условиями, в которых должны провести три недели. После в лагере устроили проверку. Прокуратура и Роспотребнадзор нашли нарушения.

О происшествиях. На трассе М-5 в Путятинском районе произошла серьезная авария с четырьмя машинами. В полиции рассказали подробности. Позже опубликовали фото с места смертельного ДТП.

Один из пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области скончался в больнице. Напомним, утром 6 августа Mercedes Vito выехал на «встречку» и врезался в Toyota Land Cruiser. Водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса, среди которых один ребенок, погибли. Пострадали восемь человек.

Экс-руководителя секретариата вице-губернатора Рязанской области Константина Харисова выкинули из машины в степи. Позже стали известны причины этого.

Рыбновец, сломавший надгробия по зову «голоса», отправится в психбольницу.

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