В Ставрополе маршрутчик ударил женщину из-за трех рублей

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В Ставрополе водитель маршрутки ударил женщину, которая не доплатила ему три рубля. Об этом
Родственники пасажирки рассказали, что та отдала водителю 23 рубля, не зная об увеличении платы. По их словам, в маршрутке объявлений о повышении стоимости проезда на три рубля не было.
В интернете появился ролик, на котором видно, как водитель догнал вышедшую из машины женщину и ударил ее по лицу. У пострадавший остались синяки.
Родственники женщины ищут свидетелей происшествия.
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