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17:03, 11 августа 2019 387
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В Ставрополе маршрутчик ударил женщину из-за трех рублей

В Ставрополе маршрутчик ударил женщину из-за трех рублей

В Ставрополе водитель маршрутки ударил женщину, которая не доплатила ему три рубля. Об этом пишет «Регион Online».

Родственники пасажирки рассказали, что та отдала водителю 23 рубля, не зная об увеличении платы. По их словам, в маршрутке объявлений о повышении стоимости проезда на три рубля не было.

В интернете появился ролик, на котором видно, как водитель догнал вышедшую из машины женщину и ударил ее по лицу. У пострадавший остались синяки.

Родственники женщины ищут свидетелей происшествия.


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