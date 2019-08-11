Опубликовано фото с места смертельного ДТП в Путятинском районе

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Опубликованы новые подробности смертельного ДТП в Путятинском районе. Их сообщила пресс-служба ГУ МЧС.
Столкновение произошло в субботу, 10 августа, в 13:53, на 324 километре трассы М-5.
На ликвидацию последствий аварии выезжал один пожарный автомобиль и два человека личного состава МЧС.
Напомним,
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