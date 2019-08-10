В полиции рассказали подробности смертельного ДТП в Путятинском районе.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В полиции рассказали подробности
«10 августа около 13:50 в Путятинском районе, на 324 километре трассы М5 Урал, произошло столкновение четырех автомобилей», — написали в пресс-службе министерства.
Столкнулись Chevrolet Lacetti, два седельных тягача Ман, и Nissan Almera. Водитель автомобиля Chevrolet погиб, а его пассажирка обращалась за медицинской помощью.
Движение не перекрывалось.
Проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Из-за столкновения двух микроавтобусов на трассе «Тамбов-Воронеж» погибли пять человек
На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».