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На трассе М-5 в Рязанской области столкнулись две фуры и два легковых автомобиля. Об этом рассказали подписчики группы «ВКонтакте» «
Как сообщил автор поста, ДТП произошло на территории деревни Карабухино в субботу, 10 августа.
По информации сервиса Яндекс. Пробки на месте происшествия образовался затор. Перекрыты обе полосы.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».