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16:33, 1 августа 2019 257
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Во Владимирской области временно отключат телевидение и радио

Во Владимирской области временно отключат телевидение и радио

Во Владимирской области временно отключат телевидение и радио. Об этом сообщил сайт администрации региона.

Отключения произойдут из-за профилактических работ, которые пройдут по следующему графику:

  • 5 августа — в селе Березники Собинского района (в зону охвата входят населенные пункты района);
  • 12 августа — в Вязниках (в зону охвата входят населенные пункты Вязниковского района);
  • 19 августа — в Киржаче (в зону охвата входят населенные пункты Киржачского района);
  • 27 августа — в поселке Красная Горбатка (в зону охвата входят населенные пункты Селивановского района).

В эти дни профилактику проведут с 10:00 до 16:00.


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