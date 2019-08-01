RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во Владимирской области временно отключат телевидение и радио. Об этом сообщил
Отключения произойдут из-за профилактических работ, которые пройдут по следующему графику:
В эти дни профилактику проведут с 10:00 до 16:00.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязанском районе умер рыбак
|
cледующая новость →В Ковровском районе отремонтируют дорогу «Дмитриево — Алачино»
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.