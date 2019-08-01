Вжух и… В Рязани эвакуаторщики уронили «Ниву». Видео

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани эвакуаторщики уронили «Ниву». ДТП произошло в четверг, 1 августа, около бывшего «Полсинаута».
Ролик с места происшествия опубликован «ВКонтакте».
Автомобиль подняли и поместили обратно на эвакуатор.
О возможных повреждениях машины информации нет.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
|
cледующая новость →В Туле после ДТП с лосем госпитализировали подростка
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.