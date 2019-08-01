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19:24, 1 августа 2019 104
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«Слишком громко гавкал». Рязанец застрелил из пневматического ружья йоркширского терьера

«Слишком громко гавкал». Рязанец застрелил из пневматического ружья йоркширского терьера

Рязанец застрелил из пневматического ружья йоркширского терьера. Об этом RZN.info рассказала хозяйка собаки.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 июля, в селе Троица Спасского района.

«Две недели назад собачка лаяла около дома, а на соседнем участке гулял двухлетний ребенок. Он испугался и заплакал. Из-за этого произошел скандал и сосед пообещал пристрелить собаку, если вновь увидит ее на улице. В воскресенье мы снова поехали на дачу и сосед дождался, пока она выйдет гулять, и со своего участка выстрелил в нее из „пневматики“. Собака умерла сразу, так как пуля пуля попала в шею. По размерам песик был меньше кошки, просто, по мнению соседа, слишком громко гавкал», — рассказала собеседница.

Она добавила, что после произошедшего на место вызвали полицию. У стрелявшего изъяли ружье.

«Сейчас идет следствие, надеюсь заведут уголовное дело», — заключила хозяйка собаки.


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