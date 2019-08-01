«Слишком громко гавкал». Рязанец застрелил из пневматического ружья йоркширского терьера

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Рязанец застрелил из пневматического ружья йоркширского терьера. Об этом RZN.info рассказала хозяйка собаки.
Инцидент произошел в воскресенье, 28 июля, в селе Троица Спасского района.
«Две недели назад собачка лаяла около дома, а на соседнем участке гулял двухлетний ребенок. Он испугался и заплакал. Из-за этого произошел скандал и сосед пообещал пристрелить собаку, если вновь увидит ее на улице. В воскресенье мы снова поехали на дачу и сосед дождался, пока она выйдет гулять, и со своего участка выстрелил в нее из „пневматики“. Собака умерла сразу, так как пуля пуля попала в шею. По размерам песик был меньше кошки, просто, по мнению соседа, слишком громко гавкал», — рассказала собеседница.
Она добавила, что после произошедшего на место вызвали полицию. У стрелявшего изъяли ружье.
«Сейчас идет следствие, надеюсь заведут уголовное дело», — заключила хозяйка собаки.
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