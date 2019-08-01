Рязанских железнодорожников поздравили с профессиональным праздником

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В четверг, 1 августа, в Муниципальном культурном центре поздравили рязанских железнодорожников с профессиональным праздником. На торжестве присутствовали и.о. руководителя регионального минтранса Валерий Еремин, председатель Комитета по экономическим вопросам депутат облдумы Татьяна Гусева, руководители и сотрудники РЖД, а также ветераны и члены их семей.
По словам начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Сергея Дмитрова, в этом году профессиональный праздник железнодорожников совпал с 60-летним юбилеем московской железной дороги.
Он отметил, что огромная система транспортного сообщения исправно функционирует благодаря самоотверженному труду поколений людей, работающих по всей стране. Валерий Еремин также присоединился к поздравлениям и добавил, что в регионе ценят огромный вклад железнодорожников в развитие транспортных потоков области. Кроме того, он отдельно отметил ветеранов.
«Ветераны — это те люди, которые обеспечивают профессиональную преемственность. Именно, этим людям, которые передали свой богатый опыт, благодаря которым мы имеем качественные молодые кадры, которые достойно продолжают ваше дело», — сказал Еремин.
Депутат облдумы Татьяна Гусева, подчеркнула, что ее жизнь постоянно соприкасается с железной дорогой, так как она родилась и училась в Железнодорожном районе Рязани и сейчас является депутатом по этому району. Училась в Московском институт инженеров транспорта по специальности «Эксплуатация железных дорог».
«Изнутри представляю сложности вашей профессии, ценю ваше трудолюбие и дисциплину. Дядя мой — почетный железнодорожник, он 50 лет отработал обходчиком, это просто динамо-машина, и сам он, как скорый поезд», — поделилась Гусева.
Для железнодорожников также выступили рязанские творческие коллективы и певица Элла Хрусталева.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ рязанском минздраве опровергли информацию о попытке врачей областной детской больницы вернуть Клипову
|
cледующая новость →В Рязани пропал 46-летний мужчина
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.