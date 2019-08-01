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18:45, 1 августа 2019 283
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Рязанских железнодорожников поздравили с профессиональным праздником

Рязанских железнодорожников поздравили с профессиональным праздником

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 1 августа, в Муниципальном культурном центре поздравили рязанских железнодорожников с профессиональным праздником. На торжестве присутствовали и.о. руководителя регионального минтранса Валерий Еремин, председатель Комитета по экономическим вопросам депутат облдумы Татьяна Гусева, руководители и сотрудники РЖД, а также ветераны и члены их семей.

По словам начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Сергея Дмитрова, в этом году профессиональный праздник железнодорожников совпал с 60-летним юбилеем московской железной дороги.

Он отметил, что огромная система транспортного сообщения исправно функционирует благодаря самоотверженному труду поколений людей, работающих по всей стране. Валерий Еремин также присоединился к поздравлениям и добавил, что в регионе ценят огромный вклад железнодорожников в развитие транспортных потоков области. Кроме того, он отдельно отметил ветеранов.

«Ветераны — это те люди, которые обеспечивают профессиональную преемственность. Именно, этим людям, которые передали свой богатый опыт, благодаря которым мы имеем качественные молодые кадры, которые достойно продолжают ваше дело», — сказал Еремин.

Депутат облдумы Татьяна Гусева, подчеркнула, что ее жизнь постоянно соприкасается с железной дорогой, так как она родилась и училась в Железнодорожном районе Рязани и сейчас является депутатом по этому району. Училась в Московском институт инженеров транспорта по специальности «Эксплуатация железных дорог».

«Изнутри представляю сложности вашей профессии, ценю ваше трудолюбие и дисциплину. Дядя мой — почетный железнодорожник, он 50 лет отработал обходчиком, это просто динамо-машина, и сам он, как скорый поезд», — поделилась Гусева.

Для железнодорожников также выступили рязанские творческие коллективы и певица Элла Хрусталева.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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