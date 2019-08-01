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10:20, 1 августа 2019 1 047
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Рязанские бодибилдеры проведут фотоконкурс на «Подбелке»

Рязанские бодибилдеры проведут фотоконкурс на «Подбелке»

На фестивале уличных музыкантов «Подбелка-2019», который состоится в пятницу, 2 августа, на улице Почтовой пройдет фотоконкурс от областной Федерации бодибилдинга (РОФБ).

Для гостей с мастер-классом выступит чемпионка Европы Татьяна Еремина. Она покажет упражнения для поддержания форм стройного и красивого тела. Каждый желающий сможет сфотографироваться с ее картонной копией.

Кроме того, во время фестиваля организуют конкурс хештегов. Задача участников: сфотографироваться, разместить снимок в соцсетях с хештегом конкурса #врязаништангисглазами и набрать наибольшее количество лайков. Итоги подведут через неделю, лидер зрительского голосования получит призы от областной Федерации бодибилдинга.

Для мужчин проведут конкурс на самых сильных и спортивных участников, а на фестивальной площадке команда фитнес-клуба Барс Premium станцует зумбу.

Помимо этого, можно будет продегустировать спортивное питание и приобрести его по спецценам.


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