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12:15, 31 июля 2019 274
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Шесть сцен и более 50 музыкантов. Тайминг фестиваля «Подбелка-2019»

Шесть сцен и более 50 музыкантов. Тайминг фестиваля «Подбелка-2019»

RZN.info публикует тайминг «Подбелки-2019». Фестиваль уличных музыкантов пройдет в пятницу, 2 августа, с 17 до 23 часов, на улице Почтовой.

Всего на «Подбелке» заработает шесть сцен: две главные установят за памятником Ленину и у памятника Евпатию Коловрату; акустическую — напротив банка «ВТБ», альтернативную — напротив бара «Чулан», свободный микрофон — между барами The Peashem и Loft, молодежную — на Лыбедском бульваре, «олдскульную» — на Лыбедском бульваре около всесезонней елки.

Первая сцена у памятника Ленину:

  • 17:00 — Hot Stuff;
  • 17:30 — Broadway;
  • 18:00 — Timers;
  • 18:30 — Парнас;
  • 19:00 — Smoozy;
  • 19:30 — Esenin Street;
  • 20:00 — Chuda;
  • 20:30 — ВИА Космос;
  • 21:10 — John Lemon.

Сцена возле памятника Коловрату:

  • 17:00 — Вчерашний День;
  • 17:30 — Академия Музыки Крылья;
  • 18:00 — Формата Нет;
  • 18:30 — Аспект;
  • 19:00 — Zhirov Band;
  • 19:30 — Свобода;
  • 20:00 — Анастасия Меньшова;
  • 20:30 — Спутник;
  • 21:00 — Умка.

«Олдскульная» сцена на Лыбедском бульваре:

  • 17:00 — группа «Ретро шлягер»;
  • 17:45 — Олег Перекатов и группа «Деньги»;
  • 18:30 — группа «Street band»;
  • 19:30 — Алина Перова и кавер-группа «Сан-Тропе»;
  • 20:50 — Александр Лунев и группа VAVI.

Помимо больших сцен на фестивале будут действовать малые сцены.

Альтернативная сцена возле бара «Чулан»:

  • 17:00 — Villa Victoria;
  • 17:30 — ВИА Шанс;
  • 18:00 — Акеларин;
  • 18:30 — Forever Young;
  • 19:00 — Sweetmeat And Broken Bones;
  • 19:30 — Sleeping Toys;
  • 20:00 — 7 узлов;
  • 20:30 — Melancholy.

Акустическая сцена около банка ВТБ:

  • 17:00 — Алексей Савкин;
  • 17:30 — Kindzmarauli;
  • 18:00 — Tayta Inka;
  • 18:30 — Сергей Щебень;
  • 19:00 — Александр Сказченко;
  • 19:30 — Дмитрий Лорин;
  • 20:00 — Александр Гурьянов;
  • 20:30 — Баттерфляй.

Напомним, на фестивале уличных музыкантов «Подбелка 2019» выступит более 50 коллективов.


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