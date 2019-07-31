Шесть сцен и более 50 музыкантов. Тайминг фестиваля «Подбелка-2019»

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RZN.info публикует тайминг «Подбелки-2019». Фестиваль уличных музыкантов пройдет в пятницу, 2 августа, с 17 до 23 часов, на улице Почтовой.
Всего на «Подбелке» заработает шесть сцен: две главные установят за памятником Ленину и у памятника Евпатию Коловрату; акустическую — напротив банка «ВТБ», альтернативную — напротив бара «Чулан», свободный микрофон — между барами The Peashem и Loft, молодежную — на Лыбедском бульваре, «олдскульную» — на Лыбедском бульваре около всесезонней елки.
Первая сцена у памятника Ленину:
Сцена возле памятника Коловрату:
«Олдскульная» сцена на Лыбедском бульваре:
Помимо больших сцен на фестивале будут действовать малые сцены.
Альтернативная сцена возле бара «Чулан»:
Акустическая сцена около банка ВТБ:
Напомним, на фестивале уличных музыкантов «Подбелка 2019»
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