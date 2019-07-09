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17:11, 9 июля 2019 430
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В Рязани двухлетний ребенок запер бабушку на балконе

В Рязани двухлетний ребенок запер бабушку на балконе

В Рязани двухлетний ребенок запер бабушку на балконе. Об этом рассказали очевидцы в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Инцидент произошел во вторник, 9 июля, в доме №10 на улице Циолковского. Крик с просьбой о помощи услышала рязанка, которая обратилась в МЧС.

«Женщина рассказала, что внук закрыл ее на балконе, а у нее на плите что-то готовилось, и сейчас загорится», — написал автор поста.

В сообщении отметили, что женщину спасли.

В пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области информацию подтвердили.


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