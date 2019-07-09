СМИ опубликовали текст предсмертной записки Сергея Яковлева

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Издание «
По данным источника, главный федеральный инспектор по региону боялся предстоящей отставки.
«В своей смерти никого не винить, у семьи и близких — прощения, а для СМИ — озвучить версию о своей неизлечимой болезни в тяжелой форме рака», — приводит слова записки издание.
Напомним, о
Позже во властных структурах региона
СМИ также сообщили, что чиновник
Во вторник, 9 июля, в Рязани
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