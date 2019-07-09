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13:15, 9 июля 2019 1 417
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СМИ опубликовали текст предсмертной записки Сергея Яковлева

СМИ опубликовали текст предсмертной записки Сергея Яковлева

Издание «Своя колокольня» опубликовали текст предсмертной записки Сергея Яковлева.

По данным источника, главный федеральный инспектор по региону боялся предстоящей отставки.

«В своей смерти никого не винить, у семьи и близких — прощения, а для СМИ — озвучить версию о своей неизлечимой болезни в тяжелой форме рака», — приводит слова записки издание.

Напомним, о гибели Яковлева стало известно в субботу, 6 июля.

Позже во властных структурах региона рассказали о факте самоубийства, а в СМИ появилась новая версия смерти Яковлева.

СМИ также сообщили, что чиновник оставил предсмертную записку.

Во вторник, 9 июля, в Рязани простились с главным федеральным инспектором по региону Сергеем Яковлевым. Панихида прошла в бывшем доме офицеров.


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